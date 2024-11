Ilfattoquotidiano.it - Media: “Trump e i collaboratori vogliono usare il Pentagono per deportare gli immigrati, la più grande deportazione di massa”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

L’ipotesi al vaglio dei consiglieri di Donald, riportata dal Wall Street Journal, è quella di realizzare la “ piùdi” di clandestini nella storia Usa promessa dal neo presidente. L’idea è quella di emanare nel primo giorno di insediamento una dichiarazione di emergenza nazionale, in questo modo il tycoon avrebbe la libertà dii fondi del, strutture militari per la detenzione e aerei militari per le espulsioni.L’altra idea emersa dalla futura amministrazione è quella di rinunciare al divieto di 10 anni per il rientro in modo da incoraggiare gliad andarsene volontariamente.Inoltre è in esame la revoca dell’on and Customs Enforcement fatta dall’amministrazione Biden, che prevedeva di non perseguire glientrati illegalmente nel paese che non hanno commesso altri reati e apportare modifiche al sistema giudiziario dell’immigrazione per accelerare i procedimenti.