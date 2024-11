Davidemaggio.it - Ludovica Frasca opinionista de La Talpa

Da concorrente ad, prima eliminata della nuova edizione de La, affiancherà Diletta Leotta, conduttrice del reality di Canale 5. Una promozione arrivata in corsa e annunciata oggi pomeriggio a Verissimo. La Leotta, ospite con la, nel salotto di Silvia Toffanin ha infatti ‘spoilerato’ il nuovo ruolo della collega:, è vero che è la prima eliminata della, ma sarà anche l’della. Sarà lì insieme a me che mi darà una mano e dirà la sua sugli altri concorrenti. L’ex concorrente ha quindi detto la sua sul nuovo ruolo che ricoprirà a partire dalla seconda puntata, in onda lunedì 11 novembre. Quando sei fuori riesci a capire delle cose che dentro, evidentemente, non riesci a capire, sennò non sarei qua. Quindi, ad un certo punto, secondo me avevamo capito tanto, poi cambiavamo idea in continuazione e quindi ero lì che facevo delle facce a Diletta per dirle: ‘Secondo me è lui, secondo me è lei0.