Le Pradine, un centro a misura di cavallo

Un’oasi verde alle porte di Ferrara. Un’oasi per cavalli e persone, in cui si alternano weekend di eventi, corsi dedicati e momenti conviviali in mezzo alla natura, "con un occhio di riguardo anche alla dimensione agonistica". Ha riaperto a Mirabello lo storicoEquestre Le(corso Italia, 539, 44043 Mirabello), con diverse novità, a partire dai nuovi titolari, Anna Vezzoni, Edoardo Franchella e Gennj Bellinato, fino al totale riammodernamento delle strutture. Strutture che, dopo un periodo di chiusura, sono finalmente pronte a riaccogliere cavalli e cavalieri. "Il vecchio-nuovonasce da una visione comune che noi titolari abbiamo – spiega Anna Vezzoni –. La nostra volontà è quella di creare undi, dove ci sia il giusto rispetto e la giusta consapevolezza".