Thesocialpost.it - Larimar Annaloro, la grafia sul biglietto e i nodi stretti: tutto quello che non torna nella morte della 15enne

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

La madre e le sorelle di, la ragazza di 15 anni che ha perso la vita a Piazza Armerina il 5 novembre, sollevano dubbi sul caso. Le loro perplessità riguardano i messaggi d’addio, la posizione del corpo e le immagini compromettenti circolate in chat. Un messaggio, che un ragazzo identificato come il fidanzato diha consegnato alla polizia, recita: ‘Ti amerò ancheprossima vita’. Leggi anche:, lasuicida a Enna: “Circolavano foto e video intimi, l’avevano umiliata”Il terribile sospettofamigliaLa famiglia, però, sostiene che quella non sia la scritturagiovane, alimentando ulteriormente il mistero. La procura ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio e revenge porn, ma i familiari restano convinti che non si tratti di suicidio.