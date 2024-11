Gaeta.it - Incendio su tangenziale di Torino: disagi e polemiche dopo l’incidente del camion

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 9 novembre 2024, ladiha subito un arresto totale a causa di un incidente involving unandato in fiamme. L’episodio ha causato notevolial traffico, bloccando la viabilità tra i punti di accesso di Corso Allamano e Sito, un tratto strategico al confine tra Grugliasco e Beinasco. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 13:30, obbligando le autorità a chiudere il tratto in entrambe le direzioni, generando code eper gli automobilisti che si trovavano in transito.Dettagli dele l’intervento delle autoritàL’delha attratto l’attenzione delle autorità e dei soccorsi, che sono intervenuti immediatamente per domare le fiamme e valutare le conseguenze del. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto tempo e competenze specifiche, in quanto le strutture sottostanti e le condizioni del ponte in prossimità del tratto interessato dovevano essere attentamente ispezionate per garantire la sicurezza della viabilità.