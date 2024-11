Ilfoglio.it - Il mondo di Lia Levi, dentro il tumulto della modernità. Ida e Vanessa

Altra pausa, ma si capiva che il discorso non era finito. “Dammi retta, non ti fidanzae adesso”, sussurrò. “Se lui poi va al fronte e muore, è un dispiacere. Se si ferisce e torna sciancato, è peggio. Te tocca sposarlo lo stesso, se no perdi la faccia”. Lia, “E se non partissi anch’io” (edizioni e/o, 224 pp.) La vita degli ebrei italiani primaGrande Guerra. La vita delle ragazze e delle mogli, e delle madri, lo snobismo e la sovversione, il desiderio di una stanza tutta per sé, e al contrario il desiderio di far parte di qualcosa di più grande, che supera l’appartenza alla comunità, ma a che fare con il femminismo, con le conquiste delle donne. All’inizio soltanto una classe mista, maschi e femmine insieme nonostante Dio li abbia creati diversi, e a poco a poco, anzi velocemente, molto di più.