Forte e tenace. Rebecca spegne 102 candeline

Repossini ha soffiato su 102. Un nuovo traguardo raggiunto dalla residente della Fondazione Mantovani di San Vittore Olona, classe 1922. Originaria di Parabiago,Repossini ha trascorso l’infanzia tra Vaprio d’Adda, dove si era trasferita per un certo periodo la sua famiglia, e le rive dell’Olona. Il papà ha lavorato tutta la vita alla Tessitura Visconti – realtà storica della zona – Quindi gli anni della biglietteria nella piazza di San Vittore.Repossini si è sposata giovanissima, a soli diciott’anni, con il suo Mario, con il quale condividerà l’intera vita. Non avendo figli, Mari esi dedicano ai rapporti familiari, in primis a quello con la sorella della moglie, Annunciata. Un legame fortissimo, come quello con l’anziana madre di cui si occuperà a lungo, al pari di quello con gli amati nipoti e pronipoti.