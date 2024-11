Flight | la vera storia dietro al film con Denzel Washington

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

: laalconCi sono storie che permettono di riflettere da un punto di vista ravvicinato sull’uomo, i suoi pregi e le sue debolezze. Al cinema il più delle volte questo genere di racconti è basato su eventi reali e persone realmente esistite. Un brillante esempio di questo tipo è il(qui la recensione), diretto nel 2012 dal premio Oscar Robert Zemeckis. Per il regista dicome Ritorno al futuro e Forrest Gump, questa nuova opera ha anche rappresentato un ritorno al cinema in live action, da cui mancava dal 2000 dopo gli esperimenti in motion capture con Polar Express, La leggenda di Beowulf e A Christmas Carol.Estremamente apprezzato dalla critica e dal pubblico,è un solido racconto di rovinosa caduta e ricerca di nuova stabilità.