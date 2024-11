Ilgiorno.it - Erba, Lo Snodo presenta i nuovi progetti rivolti ai giovani

(Como), 8 novembre 2024 –dedicati alle politiche, per un totale di 130mila euro. Sono statiti inella sede dell’Associazionele Lo: “GG: Il gioco continua!” e “Jump!che puntano in alto”, resi possibili grazie da un finanziamento di Regione Lombardia tramite i bandi “Lombardia dei2024” e “Smart 2.0”. All’inaugurazione istituzionale sono intervenuti Simone Pelucchi, presidente dell’Associazionele Lo; e numerosi rapnti istituzionali regionali e locali. “Entrambi i– ha spiegato Simone Pelucchi - vedono una forte collaborazione e sinergia fra pubblico e privato. Per entrambi è prevista, da parte del Consorzio Erbese, la valorizzazione degli spazi della stazione di, dove si svolgeranno alcuni eventi dell’Associazione Lo: ciò conferma l’importante valore strategico degli spazi della stazione per le politicheli”.