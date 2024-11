Ilrestodelcarlino.it - Elly Schlein a Forlì: “Siamo qui per far vincere de Pascale”

, 9 novembre 2024 - L’attacco diall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni “il governo più a destra della storia della Repubblica" è totale. Teatro l’incontro tenutosi al circolo Pd della Cava dia sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Emilia Romagna di Michele dee dei candidati al consiglio regionale, Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. “qui per farMichele de, che è il miglior candidato che potessimo avere - afferma-, ha saputo essere in mezzo alle persone sempre, soprattutto quando c’erano dei problemi, perché lui non scappa, li affronta e così farà anche come governatore dell’Emilia Romagna”. L’attacco alla destra arrica poi sulla sanità. “Il finanziamento alla sanità pubblica è al limite del 6% del Pil, mai così basso dal 2008 - affonda-.