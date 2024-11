Docenti vs Bonus di Natale tra rabbia e disperazione | e diventa una missione impossibile

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Roma, 9 novembre- “Ho attivato OTP . Non mi compaiono i servizi su noipa. Come posso fare?”E ancora: “Buongiorno, in fase di inserimento codice OTP, per domanda, mi dà errore. È successo anche a voi?”Sono solo due tra le decine di commenti che leggiamo in questi giorni sotto l’annuncio trionfale delle maestranze della scuola (e non solo) nei vari gruppi dedicati “. Si può fare richiesta” Pronti partenza .via!Un percorso a ostacoli. (un altro). Vince chi arriva fino in fondo. Mission impossible!Possiamo sintetizzare così quello che sta accadendo in questi giorni nella corsa, iniziata giovedì scorso, all’ennesimo fatidico. Al danno del mancato adeguamento degli stipendi alla media europea – che appare sempre più come un sogno lontano – la beffa dei “contentini”.