Diciottenne ucciso Geolier | Terra mia umiliata a colpi di pistola Le reazioni

Tempo di lettura: 13 minutitona a parlare sui social della violenza di Napoli e poche ore dopo l’ennesimo omicidio, così come fece già per la morte di Santo Romano a San Sebastiano al Vesuvio, esprime il suo rammarico. “mia il tuo “popolo” ti sta umiliando adi– ha scritto in un post su Instagram postando una foto del Vesuvio – Ancora un’altra vittima. ancora un’altra volta “BASTA”.All’assemblea pubblica anti violenza in corso a Napoli si è unito anche il sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi.“C’è il tema oggi di questi scontri tra bande di giovani – le prime parole al suo arrivo in piazza del Gesù sull’ennesimo episodio di sangue accaduto nella notte in città – che avvengono anche nell’ambito di un ambiente camorristico. Sono giovanissimi coinvolti in attività illegali, ed è molto importante approfondire bene queste dinamiche.