Iltempo.it - Derby della Mole alla Juve, Torino sconfitto 2-0

(ITALPRESS) – E'ntus ilnumero 159. All'Allianz Stadium i bianconeri hanno superato ilper 2-0 portandosi momentaneamente a un punto dvettaclassifica occupata dal Napoli. Per ilancora una sconfitta, la sesta nelle ultime sette giornate. Tantantus nella prima frazione. La squadra di Thiago Motta ha svolto bene il lavoro di cui il tecnico parla spesso nei pre e nei post partita. I bianconeri hanno a lungo cercato la porta difesa da Milinkovic-Savic, bravo a mandare al riposo i suoi solo sull'1-0 nonostante le tante occasioni. Il gol è arrivato al 18? quando a porta vuota Weah non ha dovuto far altro che spingere la pin porta dopo che il portiere granata aveva respinto con un piede una conclusione di Cambiaso, bravo ad andare via di potenza sulla sinistra prima di tentare la battuta in porta.