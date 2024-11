Linkiesta.it - Dall’America all’Umbria, il voto nelle campagne sarà sempre più determinante

La strada fra la Via Emilia e il West è abbastanza lunga, ma è soprattutto popolata da tanti piccoli villaggi. Ilin Liguria ha messo ulteriormente nero su bianco, se mai ce ne fosse stato bisogno, la profonda differenza nel consenso che i partiti politici ottengono nei centri urbani earee rurali, un elemento che, come previsto, ha caratterizzato le elezioni americane, ma finirà inevitabilmente per condizionare anche gli appuntamenti con le regionali in Umbria ed Emilia Romagna del 17 e 18 novembre.Negli Stati Uniti ancora non si è finito di contare i voti provenienti dai grossi centri urbani e, se si fosse votato solocinque città più popolate del paese (New York, Los Angeles, Chicago, Houston e Phoenix), Kamala Harris avrebbe vinto con oltre il sessanta per cento dei voti.