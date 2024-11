Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Gyökeres e Zhegrova nel mirino

Con la questione relativa al rinnovo di Vlahovi? ancora del tutto aperta e la voglia di rinforzare il centrocampo, ildellaè caldissimo sia in vista di gennaio che per la prossima stagione. Nel reparto avanzato i nomi fatti nelle ultime settimane sono tanti. Il primo fra tutti è David del Lille, ma le difficoltà nel portarlo a Torino sono molte. Per questo il Managing Director Football dei bianconeri, Giuntoli, ha individuato anche un altro profilo, su cui però sono addosso gli occhi di mezza Europa: Viktor, dello Sporting Lisbona. In mezzo al campo, invece, c’è meno urgenza, ma alcune occasioni vanno sfruttate e allora il diesse del Napoli osserva la situazione relativa a Edon, in forze al Lille, su cui altre 3 big italiane stanno facendo più di un pensierino.