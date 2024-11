Superguidatv.it - Atp finals di Torino 2024: dove e quando vedere in tv le gare di Jannik Sinner

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

Il grande tennis sta per tornare con l’Atpche vedono impegnato anche. Il torneo professionistico di tennis più importante, dopo le quattro prove del Grande Slam, si disputa aper il quarto anno. Vediamo insieme il programma e contro chi dovrà vedersela il numero uno al mondo.Atpil torneo in tv conDa domenica 10 al 17 novembre, all’Inalpi Arena di, si disputerà l’Atp. Un torneo che vede la presenza di, di Alexander Zverev (nuovo numero 2 al mondo) e dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il sorteggio però è stato fortunato per l’italiano che è finito nell’altro lato del tabellone rispetto ai suoi due principali rivali.Main tv l’Atp? Tutto il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.