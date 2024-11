Agi.it - Weekend con pioggia sulle isole, da martedì arriva il freddo

AGI- Situazione sinottica sul vecchio continente che nel corso del secondodi novembre vedrà i massimi dell'alta pressione posizionarsi tra Scandinavia ed Europa orientale; Mediterraneo lasciato parzialmente scoperto con instabilità che si farà sentire soprattuttomaggiori, dove non mancheranno piogge e temporali a tratti anche intensi. Condizioni meteo più asciutte invece sul resto della Penisola con nebbie e nubi basse che domineranno su Pianura Padana e coste del versante adriatico: gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana mostrano l'arrivo di aria più fredda verso il Mediterraneo, anche se i principali modelli non sono ancora concordi sull'evoluzione. Entro la metà del mese possibile una fase più instabile per tutta la Penisola con piogge, acquazzoni e anche neve fino a quote medio basse.