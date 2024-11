Notizie.com - Venerdì nero per chi viaggia, sciopero oggi 8 novembre 2024, trasporto senza fasce garantite: tutti gli orari

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

La giornata di, 8, travolta dallodei trasporti. Vediamogli.Le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl incrociano le braccia per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, scaduto il 31 dicembre 2023. La protesta arriva mentre il testo della Manovra economica è in esame alla commissione Bilancio della Camera. In piazza anche le opposizioni.per chi(ANSA) Notizie.comTrasporti in tilt per la giornata dellodi garanzia. Tra i casi della disputa c’è anche l’asdi un incremento del fondo nazionale per ilpubblico all’interno della manovra finanziaria per il 2025.Sul sito ufficiale del Mit, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è possibile trovare informazioni sulle modalità della protesta per le diverse città.