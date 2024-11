Puntomagazine.it - Un sosia terrificante

William Wilson: Il Conflitto con il Doppio come Lotta Interiore tra Bene e MaleSi dice che ognuno abbia nel mondo addirittura settee qualche antica tradizione afferma che quando se ne incontra uno la sorte non si riveli benevola. È quello che accade al protagonista di un racconto di Edgar Allan Poe, che dà il nome alla storia stessa: William Wilson. Il racconto si presenta come una confessione in punto di morte del personaggio, un uomo ormai divenuto corrotto e dissoluto durante gli anni, che è costretto a confrontarsi sempre più con il suo. La sua storia inizia con i ricordi familiari ed entra nel culmine quando egli si trova alla scuola del dottor Bransby. Lì inizia il suo intimo tormento allorquando, tra i vari compagni, scorge per la prima volta un ragazzo della sua stessa età e con il suo stesso nome, pur non avendo con lui alcun legame di parentela.