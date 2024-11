Lanazione.it - "Un presidio fisso. Ma i servizi territoriali sgravino l’ospedale"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Sindacati e ordine dei medici concordano sulla necessità di avere un postodi polizia all’interno del Pronro soccorso. Nicola Lunetti del Nursing up, spiega: "Come sempre denunciato da noi, la situazione del Pronto soccorso di Pisa deve essere sgravata da queste persone che devono essere gestite a livello territoriale. Non può il 118 trasportare chiunque al Ps perché l’Amministrazione comunale non vuol vedere nessuno ubriaco per le strade. Il prefetto di Livorno ha chiamato i sindacati a un tavolo dedicato, chiediamo anche noi di essere interpellati. Ben vengano le forze dell’ordine nei pronto soccorso. In quersto caso non avrebbero potuto prevenire, ma servono in altri. Iperò dovrebbero gestire le persone che hanno problemi come quelli dell’uomo che martedì sera ha aggredito il parente della paziente".