Ultime Notizie Roma del 08-11-2024 ore 09 | 10

dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio l’ufficio del premier israeliano ha confermato che Benjamin Netanyahu ha ordinato il mio di Larry ad Amsterdam per soccorrere i tifosi del Maccabi Tel Aviv e dopo che le violenze avvenute nella notte portato a decine di arresti e margini di una partita di Europa League il primo ministro ordinato l’invio immediato di ieri di soccorso per aiutare i nostri cittadini si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu in cui sottolinea che il premier italiano Considera la croce incidente con la massima serietà un venerdì nero di sciopero nazionale il terzo nel trasporto pubblico locale questa volta di 24 ore senza il rispetto delle fasce di garanzia e con la manifestazione nazionale a programmarlo unitariamente diverse sigle sindacali per il rinnovo del contratto nazionale autoferrotranvieri Inter navigatori scaduto il 31 dello scorso anno è A seguito dell’interruzione della trattativa il 30 maggio assicurati solo il 30% del personale viaggiante e i servizi minimi indispensabili come scuolabus in collegamenti Conforti aeroporti oltre al trasporto dei disabili tante le motivazioni appunto alla base della protesta andiamo in Ucraina Putin ha detto di considerare degne di attenzione viene di Trump per mettere fine al conflitto auspicando di avere l’occasione di far dire congratulazioni per l’elezione alla Casa Bianca secondo il leader Russo il precedente ordine mondiale finita in maniera irrevocabile siamo arrivati a un punto pericoloso si può presumere che i prossimi vent’anni saranno ancora più difficili però con Putin e ha detto Trump diresti intanto si è recato al vertice della comunità politica europea Budapest il numero dei paesi europei a favore di una sta crescendo dopo l’esito delle elezioni americane come dice orban no è stata la stecca risposta del presidente ucraino a Verona è stato segnalato un caso tochno di malaria nonostante in Italia malattia si è stata eradicata ufficialmente negli anni 70 grazie a campagne di bonifiche di controllo delle zanzare l’ho reso noto la direzione prevenzione della Regione Veneto che ha già dato disposizioni in materia attivando le misure di sorveglianza previste in paziente hanno sapere il autorità locali è una persona senza storie di viaggi recenti in paesi in cui la malattia endemica gli ultimi casi autoctoni di malaria plasmodium vivax erano stati osservati inizio degli anni 70 e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata in bocca dimento di ascoltare In collaborazione con Agenzia Italia Stampa