Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 09:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsul tratto Urbano della A24 con rallentamenti e code tra via Filippo Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia conclude tra il raccordo via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code a tratti tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbein coda per un veicolo fermo in panne sulla via Pontina 3 il raccordo e via di Acqua Acetosa Ostiense in direzione del centro in corso uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale coinvolti i mezzi della rete Atac e Cotral a rischio o corse di bus tram metro e ferrovie maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito