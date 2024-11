Ilgiorno.it - Topi di appartamento a Porta Venezia, geolocalizzati dalla derubata con smartphone: presi dalla Polizia

Milano, 8 novembre 2024 – Il doppio colpo in. Una delle proprietarie che vede i ladri in diretta sulloe chiama la. Il rientro alla base nell'-covo di via Clitumno 11. Il segnale del tablet che indica proprio uno dei palazzi più degradati della zona di via Padova. E il blitz delle Volanti per bloccare sette cileni e recuperare la refurtiva per un valore complessivo di circa 50mila euro. Il furto in diretta La ricostruzione parte alle 19.30 di giovedì 7 novembre, quando una ventinovenne, in vacanza in Sicilia, telefona al 112 per segnalare che le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna, trasmesse sul cellulare, mostrano i ladri in azione nella sua abitazione di via Castaldi. I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, guidati dal dirigente Giuseppe Schettino efunzionaria Annalisa Stefani, arrivano in pochi minuti, ma i ladri sono già lontani.