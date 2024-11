Lapresse.it - Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, Netanyahu evoca la Notte dei cristalli

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

di follia ad. Al termine della partita di calcio fra Ajax e Maccabi Tel Aviv, valida per l’Europa League, per le strade della città idella formazione israeliana sono stati inseguiti ed picchiati a più riprese con dei veri e propri blitz ‘mordi e fuggi’. Il bilancio è di oltre 60 arresti e cinque persone ricoverate in ospedale, e poi dimesse. Nelle prime ore della giornata si erano diffuse anche alcune voci relative a dispersi e addirittura a ‘ostaggi‘ nelle mani degli aggressori ma la circostanza è stata smentita sia dalle autorità olandesi che da quelle israeliane. Il primo ministro israeliano Benjamin, informato nellasu ciò che stava accadendo, ha immediatamente inviato addei voli speciali per riportare in patria ie ha mandato in Olanda il neo ministro degli Esteri, Gideon Saar.