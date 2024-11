Quotidiano.net - Stupro di gruppo a Palermo, condannati tutti gli imputati: pene da 4 a 7 anni

, 8 novembre 2024 – Il tribunale diha condannato a 7di carcere Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao, quattro dei sei ragazzi accusati dellodidi una 19enne violentata in un cantiere abbandonato del Foro Italico dinel luglio del 2023. Un quinto imputato, Cristian Barone, ha avuto 6e 4 mesi; il sesto – Samuele La Grassa – 4e 8 mesi. A denunciare ai carabinieri gli abusi, ripresi dal maggiore deglicol cellulare, è stata la vittima. Per la violenza è già stato condannato dal gup dei minori, a 8e 8 mesi, l'unico del branco che al momento dei fatti non aveva ancora compiuto 18. Lovenne ripreso con un cellulare dal maggiore degli, Angelo Flores, che con la ragazza aveva avuto una relazione.