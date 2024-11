Smantellata centrale dello spaccio di droga in provincia di Latina Due arresti

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Nella giornata di ieri, 7 novembre 2024, la Polizia ha arrestato due individui, rispettivamente nati nel 1988 e nel 1998, trovati in possesso di una notevole quantità di sostanza stupefacente.L’intervento e la scopertaI poliziotti del commissariato di Fondi, nell’ambito delle operazioni di contrasto al crescente fenomenodi, sono intervenuti in un’abitazione privata, dove ritenevano vi fosse un centro di distribuzione di sostanze stupefacenti. La perquisizione, effettuata con il supporto di un’unità cinofila di Nettuno, ha confermato i sospetti delle forze dell’ordine.All’interno dell’appartamento, occupato dai due soggetti, sono stati trovati circa 1,8 kg di marijuana e hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno, oltre ad altri pezzi già pronti per la vendita.