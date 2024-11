Anteprima24.it - Scarinzi: “Su contrada San Domenico interesse comune a risolvere vicenda idrica”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Quando non c’è la diagnosi definitiva, in questo caso di natura prettamente tecnica, la malattia non si può curare. E’ questo il nocciolo della questione circa la problematica sollevata dalla consigliera di minoranza Rosetta De Stasio e riguardante l’allaccio alle tubazioni idriche di alcune abitazioni aSan”, lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Lavori pubblici Luigi.“Nonostante l’assessore Pasquariello sia in attesa della relazione tecnica definitiva di Gesesa sul caso e nonostante sia inusuale il comportamento di De Stasio che ha prodotto sul tema contemporaneamente una interrogazione e una richiesta di discussione in Commissione, quando per prassi si sceglie una delle due facoltà, c’è stata massima disponibilità a discutere e trattare la tematica.