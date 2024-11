Superguidatv.it - Raf celebra 40 anni di “Self Control” con una data evento a Milano: ospiti e scaletta

RAF arriva venerdì 8 novembre 2024 all’Unipol Forum diper il concerto –40thVERSARY. Unada non perdere perre il 40°versario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia.RAF40dicon un concertoC’è grande attesa per la40thVERSARY di RAF in programma venerdì 8 novembre 2024 all’Unipol Forum di. Un concerto –che l’artista ha pensato per festeggiare i 40di “”, uno dei brani di maggior successo della sua discografica, ma anche perre 40di carriera. «L’attesa mi fa sentire elettrizzato e allo stesso tempo curioso per l’atmosfera che prenderà vita sul palco insieme ai miei amici» – ha raccontato l’artista che in 40di carriera ha pubblicato 14 album in studio vendendo più do 20 milioni di dischi in tutto il mondo.