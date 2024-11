Calciomercato.it - Mourinho incontra il presidente: addio Fenerbahce e ritorno clamoroso

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

L’ex tecnico di Inter e Roma sarebbe già stufo dele della Turchia: due giorni fa lo sfogo dopo il successo contro il TrabzonsporJosénon sembra entusiasta della sua avventura al, nonostante gli oltre 10 milioni a stagione (contratto biennale) che gli garantisce il club turco. Per dire, due giorni fa ha parlato così del calcio in Turchia: “Troppo grigio, troppo oscuro e puzza – ha detto dopo la vittoria al fotofinish contro il Trabzonspor, avendo di mira anche l’arbitro del match – Il campionato turco all’estero a chi interessa? In Inghilterra lo vede solo mio figlio, ma se lo posto sul mio Instagram, 5 milioni di persone vedranno il rigore che ci hanno negato”.Ildi(LaPresse) – calciomercato.itInsomma il solitopolemico, tra il serio e il faceto che abbiamo conosciuto bene qui in Italia.