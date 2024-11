Calciomercato.it - Mancini subito in Serie A, UFFICIALE: firma a cifre dimezzate

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Robertopuò tornareinA, le ultime notizie sullaormai prossima dell’ex Ct della NazionaleDa diversi anni, Robertonon allena più nel nostro campionato, dove in carriera ha comunque lasciato un segno abbastanza profondo. Ultimo domicilio presso una squadra di club nostrana, l’Inter, con la quale non iniziò la stagione 2016/2017 dicendo addio prima del via.inA,– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Da lì, dopo l’esperienza allo Zenit San Pietroburgo, la lunga traiettoria come Ct della Nazionale italiana, con il picco della vittoria a Euro 2020, prima di una dolorosa mancata qualificazione ai Mondiali e di un altro addio polemico, che lo ha portato ad allenare poi l’Arabia Saudita. Dopo aver concluso poche settimane fa anche quest’ultima esperienza, c’è l’attesa per rivederlo su una panchina importante e i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo sbarco inA.