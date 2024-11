Ilfattoquotidiano.it - L’ultradestra britannica ha finanziato Trump con 45 milioni di dollari: con Donald i negazionisti climatici e gli anti lgbtq+

C’è un filo diretto fra la campagna elettorale die gli ambienti della neo-destra inglese, e parte da un indirizzo molto noto ai giornalisti investigativi britannici: Tufton Street, la strada a 5 minuti dal parlamento britannico che ospita think tank e istituzioni della destra conservatrice. La palazzina al numero civico 55 è sede di organizzazioni neoliberiste e pro-Brexit, lobby pro petrolio che producono documentidel cambiamento climatico, gruppi che criminalizzano le persone transgender eri di politici dell’ala più a destra del partito conservatore britannico: fra questi l’Institute of Economic Affairs (IEA), Policy Exchange, the Global Warming Policy Foundation.Da questo indirizzo, come rivela una inchiesta congiunta di Peter Geoghegan e Max Colbert per “Democracy for Sale “e “Byline Times” pubblicata alla vigilia delle elezioni USA, sono partiti finanziamenti per almeno 45di, finiti nelle casse della campagna pere del partito repubblicano.