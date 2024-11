Ilnapolista.it - Lukaku, a Napoli ancora non hanno capito quale sia la sua vera versione

, anonqual è la sua.A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.Ecco un estratto:Conte vuole una linea difensiva alta per tenere sempre corta e aggressiva la sua squadra. Per poter ribaltare velocemente l’azione e andare subito in verticale da. Ecco, a proposito di giocatori attesi, tutti gli occhi saranno sul belga. Quelli dei tifosi interisti,pieni di rabbia dopo il tradimento del 2023 post finale Champions. E quelli dei napoletani, chenonqual è laattuale di: quello visto contro il Milan, può farela differenza, quello con l’Atalanta no. Le ambizioni deldipendono dai suoi strappi e dalle magie di Kvara: è il momento di dare un segnale.garantisce poche soluzioni, Conte si aspetta di più (Sky)Ilprepara la partita di domenica sera contro l’Inter.