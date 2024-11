Iltempo.it - “Landini fa politica”. Sechi inchioda il sindacalista che vuole la rivolta sociale contro Meloni

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Mariobacchetta la CGIL e il suo segretario, Maurizio, che ha invocato di recente una “vera” dei lavoratori, facendo indignare la maggioranza e molti commentatori. Il direttore responsabile di Libero, infatti, ha analizzato le possibili conseguenze dell'invito delrivolto alla piazza e fatto ai suoi iscritti. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo,ha innanzitutto precisato chi tra i sindacati sarebbe in errore usando un linguaggio così aggressivo e ne nasce una polemica con gli altri ospiti in studio: “Il problema non sono neanche tutti i sindacati, è la CGIL a cui si accoda sempre la UIL e”. La conduttrice è la prima a puntualizzare: “Ci sono anche molte altre sigle”. Le fa eco il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi: “Mario, ci sono tutti tranne la CISL”.