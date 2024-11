Bubinoblog - LA TALPA SI SPOSTA AL LUNEDÌ MA “NON È UNA CORSA AI RIPARI, PRIORITÀ A INFINITY”

Dopo la falsa partenza de “La”, accolta martedì sera dal pubblico di Canale 5 con il 14% di share, Mediaset ha deciso dire il reality ale spiega la decisione.Ci pensa Federico Di Chio, direttore marketing strategico di Cologno Monzese, a fare chiarezza dalle pagine del Sole 24 Ore:Lomento de Laalnon è unaai. È un progetto crossmediale. Puntiamo a prodotti che diano, con programmi digital first per pubblico giovane.Il reality condotto da Diletta Leotta prosegue così la programmazione al. Grande Fratello di Alfonso Signorini sial martedì. This is Me con Silvia Toffanin debutterà mercoledì 20 novembre.L'articolo LASIALMA “NON È UNAAI” proviene da BUBINO.