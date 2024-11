Quotidiano.net - La musica nell’anima

"A Londra giravo per i club per osservare i dj: guardavo ogni movimento che facevano e ascoltavo lache proponevo. Poi una sera mi sono detta: ‘nella vita è sempre il momento giusto per provare nuove esperienze. Così ho iniziato a prendere lezioni per stare alla consolle". Così Georgia Mos, una delle donne dj e producer di fama internazionale con migliaia di follower, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale. Nata e cresciuta nella città dellaper eccellenza, Sanremo, ma milanese d’adozione, Mos è oggi un’artista affermata: il suo brano If you had my love, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre tre milioni di ascolti su Spotify, nei mesi scorsi è stata una delle prime donne a suonare in uno stadio (all’Allianz Stadium di Torino) ed è stata l’unica italiana giurata di Lady j, il primo talent pensato per supportare le donne dj di domani.