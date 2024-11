Secoloditalia.it - La Libra è in Albania, Meloni: “Le sentenze italiane sui migranti preoccupano l’Europa”

Il governo procede sul dossier migrazione. Questa mattina la navedella Marina Militare è arrivata, come da programma, nel porto albanese di Shengjin, lo riferisce il canale albanese Report Tv. A bordo gli ottointercettati in acque internazionali a sud di Lampedusa lunedì scorso dalle autorità. E di emergenza migratoria ha parlato anche la premier Giorgiaa Budapest dove è in corso il Consiglio politico Ue., la naveè sbarcata in“Ieri il protocollo con l’e l’immigrazione in generale – dicealla stampa – non erano al centro del dibattito del Consiglio europeo. Se ne è parlato nella commissione sulla Migrazione della quale io facevo parte. Continua a esserci uno straordinario interesse da parte dei nostri colleghi, un’attenzione che considero assolutamente positiva.