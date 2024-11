.com - Juventus, Motta: “Voglio restare qui a lungo, ma dobbiamo dare tutti di più”

(Adnkronos) –Thiagoè pronto a vivere il suo primo derby della Mole. Il tecnico dellaha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, in programma domani, sabato 9 novembre, alle 20.45: “Le sensazioni sono buone, perché vedo la squadra bene. Come sempre, con l’atteggiamento giusto in allenamento e preparandosi per questa partita con un’atmosfera speciale sia per noi che per i nostri tifosi. Domani vogliamo anal massimo per fare una grande partita”. “L’importanza di un derby è che sappiamo che la città lo vive in un modo molto intenso”, ha spiegato, “però lo viviamo anche noi e sono delle partite belle da giocare. Sono delle partite dove esiste questa bella atmosfera, molto speciale, e le due squadre sono consapevoli dell’importanza. Dovremo fare il nostro massimo per fare una grande partita e portarla dalla nostra parte domani”.