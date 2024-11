Lettera43.it - Il principe William parla del cancro di Kate e re Carlo: «Forse l’anno più difficile della mia vita»

Durante un’intervista per celebrare la finesua visita in Sudafrica, ilhato per la prima volta delle difficoltà che ha dovuto affrontare nell’ultimo anno, in seguito alle diagnosi dimoglie,Middleton, e del padre, re. Ai cronisti che gli hanno chiesto come sono stati gli ultimi mesi,ha risposto: «Onestamente, sono stati terribili». «Probabilmente è statopiùmia. Cercare di superare tutto il resto e mantenere tutto in pista è stato davvero», ha spiegato ildel Galles. «Ma sono così orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per aver gestito le cose che hanno fatto. Ma da un punto di vista familiare personale, è stato, sì, è stato brutale». Buckingham Palace ha annunciato la malattia di rea febbraio.