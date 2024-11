Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo progetto di ’Noi Moderati’. Nel partito anche Carmine De Lucia

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Nasce a Reggio ilpolitico di "Noi Moderati", ilnazionale di Maurizio Lupi che nella città del tricolore non aveva ancora una vera e propria rappresentanza (nella foto ildirettivo provinciale). E tra gli aderenti spuntaDe, docente di sostegno alla scuola primaria ’Calcutta’ a Massenzatico ed ex consigliere comunale dal 2004 al 2014, prima nella civica di Carlo Baldi e poi tra le fila dell’allora neonato Pd dopo aver aderito alla Margherita che si fuse coi Ds. De, torna sulla scena politica dopo dieci anni. "Sì, all’epoca dopo due mandati ci si faceva da parte. Poi adal 2014 al 2019 entrò in Consiglio mia moglie Teresa (Rivetti, ndr). Ma io ho fatto un’altra strada". Dal Pd ad una formazione di centro che però oggi sposa la destra.