Movieplayer.it - Il gladiatore, Joaquin Phoenix voleva abbandonare il film a metà riprese, Russell Crowe: "Poco professionale"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

non si smentisce, anche durante la lavorazione de Ilha pensato di mollare il ruolo di Commodo. Il "difficile"ha fatto penare anche Ridley Scott durante la lavorazione de Il, dove interpreta l'imperatore Commodo. A quanto pare, il divola lavorazione a, suscitando la reazione del protagonistache lo avrebbe definito "". A rivelare il retroscena è il regista Ridley Scott nel corso di un'intervista con il New York Times, in cui rivela cheha dovuto essere convinto a restare, ma il suo comportamento ha irritato il collega. Nonostante tutto, le loro performance sono state premiate con due candidature all'Oscar e, nel caso di .