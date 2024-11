Sport.quotidiano.net - Giulio Pellizzari e la Red Bull-Bora-Hansgrohe: "Entro in una grande realtà"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 - A detta di molte voci, tra i principali problemi del ciclismo maschile italiano c'è la mancanza di una squadra di categoria World Tour nella quale i talenti nostrani possano crescere con calma ma, allo stesso tempo, senza essere sacrificati al servizio del capitano di turno. In attesa che prima o poi qualcosa si muova in tal senso, la speranza generale è che il medesimo destino non tocchi anche a, che nel 2025 passerà dal VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (che intanto annuncia il rinnovo del contratto di Luca Colnaghi) alla Red: un salto carpiato che non spaventa il marchigiano, intercettato dai microfoni Rai nel contesto della trasmissione 'Radio Corsa'. I dettagli "Ho avuto la fortuna di incontrare i delegati della Rede mi sono subito reso conto di essere entrato in una