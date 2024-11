Gaeta.it - Furto Lampo in Centro a Roma: Arrestati Due Ladri Grazie all’Intervento dei Carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Unaudace e fulmineo ha preso vita ieri mattina, giovedì 7 novembre, all’interno di un bar di Via di Campo Marzio, nel cuore di. L’episodio ha catturato l’attenzione dei passanti e sottolineato, nuovamente, l’elevata presenza di forze dell’ordine in funzione di prevenzione dei reati. Questo evento evidenzia non solo l’abilità deima anche la prontezza dei, che hanno agito rapidamente per fermare i malviventi.La dinamica delNella luminosa mattinatani, due uomini di origini georgiane, già noti alle forze dell’ordine, hanno attuato unaudace. Isono entrati in un bar affollato, dove turisti e locali si godevano il loro caffè.alla loro capacità di mescolarsi tra la clientela, uno di loro si è avvicinato a una donna seduta a un tavolo, agendo con una rapidità tale che il colpo è rimasto inosservato.