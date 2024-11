Eurolega a Bologna assenti gli ultras del Maccabi Tel Aviv

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L’allerta, dopo i fatti di Amsterdam, c’era. Sugli spalti dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove alle 20:30 è iniziata la partita ditra VirtusTel, però, non ci sono tifosi ospiti. Come già emerso durante la giornata, sonoinfatti i gruppi organizzati di supporter della squadra più titolata del basket israeliano, ma sugli spalti non si notano neanche dei simboli che possano rendere riconoscibili semplici tifosi del, riporta l’Ansa.Le aggressioni – con episodi di vera caccia all’uomo con bastoni e coltelli – ai tifosi israeliani che hanno avuto luogo ad Amsterdam – dove era in programma la partita tra Ajax e la sezione calcistica del– si sono tramutati in un caso diplomatico. Ci sono 62 arrestati e almeno cinque feriti in ospedale nel bilancio della notte di guerriglia urbana che ha spinto il premier Benjamin Netanyahu ad inviare due aerei per rimpatriare i connazionali.