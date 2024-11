Estrazione SuperEnalotto | il jackpot sale a 293 milioni ma nessun ‘6’ né ‘5+1’ oggi

Gaeta.it - Estrazione SuperEnalotto: il jackpot sale a 29,3 milioni ma nessun ‘6’ né ‘5+1’ oggi

Facebook WhatsAppTwitter Ilcontinua a riservare sorprese ai suoi giocatori e l’di, 8 novembre 2024, non fa eccezione. Nonostante non si siano registrati ‘6’ e, l’entusiasmo rimane alto grazie a una vincita significativa. Un fortunato giocatore ha infatti indovinato 5 numeri, portando a casa un premio di ben 125.119,2 euro. Ilper il prossimo appuntamento salirà a 29.300.000 euro, alimentando l’attesa e l’interesse per il gioco.Dettagli sull’e vinciteNell’di, i numeri vincenti sono stati i seguenti: 13, 22, 49, 58, 64, 75. La presenza di un ‘5’ premia l’abilità di un giocatore che ha realizzato la combinazione corretta. Questa vincita è avvenuta presso la “Caffetteria del Gioco” a Vercelli, con una schedina composta da due pannelli.