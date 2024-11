Iodonna.it - El Ma esce di scena con onore, si salva Danielle

Il terzo X Factor 2024 Live da Assago si trasforma in una serata disco dance anni Novanta e Duemila. L’opening è tutto per la prima ospite, Sarafine. La vincitrice di X Factor 2023 si lancia in un medley con i tre pezzi Freed from desire di Gala, Gipsy Woman di Crystal Waters e I’m blue degli Eiffel 65. I giudici sono lo spettacolo nello spettacolo, almeno nel look. Achille Lauro sceglie un completo che fa tanto divano di Versace, Paola in bianco optical e super lustrini, Jake la Furia in total black, Manuel agnelli in giacca autunnale. Giorgia è una garanzia: spigliata energica e impeccabile. Il secondo ospite è Tananai che presenta il nuovo singolo, Booster. Buona esecuzione, testo così così. “X Factor 2024”, il duetto che non ti aspetti: Paola Iezzi e Jake La Furia in “Amici come prima” X Leggi anche › Stasera il secondo round di “X Factor 2024 Live” promette scintille: le anticipazioni e le cover in gara X Factor 2024 Live, terza serata: le pagelleLe canzoni in gara a X Factor 2024 pescano dal repertorio dance di qualsiasi epoca e di qualsiasi artista.