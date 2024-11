Gaeta.it - Don Mimmo Battaglia: “Costruire una rete per salvare i giovani di Napoli”

Facebook WhatsAppTwitter La situazione diè in continua evoluzione, evidenziando il bisogno di un cambiamento profondo nella comunità locale. Recentemente, l’arcivescovo di, Don, ha sollevato questioni cruciali durante la celebrazione dei funerali del ragazzo di 15 anni, Emanuele Tufano, vittima di una sparatoria. Le sue parole hanno messo in luce la necessità di una cooperazione tra le istituzioni e la società civile per affrontare una realtà difficile, segnata dalla violenzale e dalla mancanza di supporto.Una comunità in luttoL’arcivescovoha parlato con grande empatia riguardo all’assenza delle istituzioni durante il funerale di Emanuele Tufano. Questo evento tragico ha acceso i riflettori su una gioventù che si trova spesso coinvolta in contesti degradati e violenti, come dimostrato dallo stesso fatto di sangue avvenuto il 24 ottobre su Corso Umberto.