Lanazione.it - Dell’Amico, ’angelo del fango’: "Ho visto lo strazio della gente. Aiutare l’altro è un’emozione"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di Alessanda Poggi C’è anche il carrarese Alessandrotra gli ‘angeli deldi Valencia, messa in ginocchio da una violenta alluvione. Alessandro si trova in Spagna per frequentare un Erasmus di medicina, ha 23 anni e abita a Valencia, nella parte non colpita dalla furia dell’acqua. Non appena ha saputo cosa stava succedendo si è sentito in dovere diil paese che lo sta ospitando. Alessandro è un ragazzo che la solidarietà ce l’ha nel sangue, non a caso da cinque anni quando non è impegnato a studiare fa il volontarioPubblica assistenza di Carrara. Questo giovane studente cresciuto nel mondo del volontariato si è subito messo in azione e dato una mano alla popolazione alluvionata. Dapprima andando a spalare il fango a casa di una studentessa spagnola e dei suoi vicini, e in un secondo momento andando a piedi nei paesi isolarti di Valencia per portare i pacchi alimentari.