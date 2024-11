Lanazione.it - Cup online sanitario, 9 e 10 novembre sito non accessibile per aggiornamento del sistema

Firenze, 82024 – Due giorni da tenere bene a mente per chi deve prenotare visite. Il fine settimana del 9 e 10sarà sospesa l'attività delCup 2.0, con il fermo delle macchine per unprogrammato deldalle 13.45 di sabato fino alle 19 della domenica. La prenotazione on line di visite e prestazioni diagnostiche ambulatoriali riprenderà regolarmente lunedì 11. La sospensione riguarderà l’interodi prenotazione, tra cui l'applicazione utilizzata agli sportelli delle Asl e in farmacia, il portale regionale (https://prenota.sanita.toscana.it) e l’app Toscana salute.