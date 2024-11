Cultweb.it - Coccolotti e Sonny Angel, cosa sono i ninnoli virali che fanno impazzire i ragazzi

Leggi l'articolo completo su Cultweb.it

e idiventati introvabili come dei veri e propri oggetti del desiderio. Questo grazie alla scoperta da parte deie, soprattutto, al rilancio delle influencer che li hanno resi. Maeffettivamente? Nel primo caso si tratta di un giocattolo in miniatura già molto amato tra gli anni ottanta e novanta. Per quanto riguarda il secondo, invece, è un oggetto da collezione e accessorio per cellulari e computer . Ma vediamo più nel dettaglio.Inascono dalla produzione di Giochi Preziosi. Si tratta di adorabili orsetti caratterizzati da un cuore luminoso che cambia colore con un semplice soffio. La loro semplicità e la possibilità di interagire c li hanno resi irresistibili. Il fascino dei, però, va oltre l’aspetto ludico. Questi, infatti, rappresentano un simbolo di affetto e, ad oggi, un accessorio del desiderio anche dal pubblico più adulto per ornare borse e zaini.