Bergamonews.it - Carabiniere seda una lite condominiale e viene preso a pugni: arrestata una donna

Spirano. Da tempo i dissapori tra due vicine di casa residenti in un condominio di Spirano impegnano i carabinieri della stazione di Urgnano: interventi sul posto, denunce e contro denunce, tentativi di conciliazione. Ma le due donne non riescono ad andare d’accordo e mercoledì 6 novembre hanno litigato di nuovo.Così una pattuglia di militari, chiamata da una delle due, intorno alle 14 ha raggiunto l’edificio perre l’ennesima.Mentre una raccontava lo screzio avvenuto poco prima, C.D., 49 anni, è uscita di casa con sua figlia di 10 anni per riaccompagnarla a scuola.“Eccola, è lei!”, ha urlato la vicina indicandola, così unl’ha fermata per identificarla ma laha proseguito verso l’auto. Così l’ha afferrata per un braccio, lei si è divincolata e gli ha tirato un pugno in faccia provocandogli una ferita sotto al labbro.